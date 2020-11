Eis: vijf jaar voor Eindhovense ontvoering (VIDEO)

Connect on Linked in

Tegen twee verdachten (40 en 47 jaar) uit Den Haag is woensdag voor de rechtbank in Den Bosch voor een ontvoering in het criminele circuit vijf jaar cel geeist. De twee hebben weinig losgelaten over het gebeuren en ontkennen. Maar het Openbaar Ministerie vindt het helder dat sprake was van een ontvoering.

Range Rover

In de avond van 24 februari 2020 maken rond 23.00 meerdere getuigen melding van een mogelijke ontvoering op de Eindhovense Harpstraat. Mensen hadden gezien dat iemand in een BMW werd getrokken. Als de politie kort daarna ter plaatste komt staat er een onbeheerde witte Range Rover met de achterklep open. Op de grond liggen naast een paar sneakers onder andere een pizzadoos, een zak friet en een blikje cola. De auto blijkt op naam te staan van een man die bekend is in onderzoeken naar drugs. Volgens de politie lijkt het er sterk op dat iemand tegen zijn wil is meegenomen.

Arrestaties

Een getuige noteerde het kenteken van een mogelijk betrokken andere auto. Die werd even later in Utrecht gezien door politie. Na een achtervolging in Utrecht werd deze BMW tot stoppen gedwongen. In die auto zaten de twee verdachten.

De dan 46-jarige bestuurder uit Den Haag werd na een korte achtervolging en na waarschuwingsschoten te voet aangehouden. De bijrijder van 39, ook uit Den Haag, is direct bij de auto aangehouden. Op de achterbank zat een geboeide en gewonde man zonder schoenen. Dat was de eigenaar van de witte Range Rover uit Eindhoven. In de auto lag een vuurwapen met munitie, een mes en pepperspray.

Nog twee personen

De recherche concludeert in het onderzoek dat er nog twee personen betrokken waren bij de ontvoering van de Eindhovenaar. Wie dat waren is in het onderzoek niet duidelijk geworden.

Het slachtoffer zegt in de auto te zijn mishandeld en bedreigd: met de kolf van een vuurwapen geslagen en het wapen zou ook tegen zijn hoofd zijn gezet. Tegen hem zou zijn gezet dat hij in een kanaal zou belanden. Zijn Rolex werd afgepakt.

De verdachten verklaarden nauwelijks iets tijdens verhoren en evenmin tijdens de zitting.

Tijdens de ontvoering werd volgens het slachtoffer gevraagd naar cocaïne. Voor het OM is duidelijk dat de ontvoering plaatsvond in het drugsmilieu. In de woning van het slachtoffer is later acht kilo cocaïne gevonden. Hij wordt door het Openbaar Ministerie nog vervolgd voor het bezit van de cocaïne. Zijn zaak komt op een later moment voor de rechter.