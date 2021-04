Eis: zeven jaar voor opslag cocaïne in luxe appartement

Connect on Linked in

De officier van justitie in Rotterdam heeft zeven jaar cel geëist tegen twee Albanezen die in een Rotterdams luxeappartement cocaïne bewaakten. De twee worden verdacht van grootschalige cocaïnehandel. In november vorig jaar vond de politie in twee woningen 600 kilo cocaïne.

Het onderzoek begon nadat iemand de politie had gebeld met de informatie dat twee personen geregeld met grote boodschappentassen de luxe woontoren Poort van Zuid in- en uitliepen. Ze hadden toegang tot een appartement op de tiende etage waar 300 kilo cocaïne is gevonden.

Justitie denkt dat deze ruimte twee jaar lang dienst heeft gedaan als opslagplek voor cocaïne. De verdachten Muharrem D. (29) en Nilson B. (29) zijn geïdentificeerd aan de hand van beelden van een bewakingscamera.

Ze werden aangehouden in een woning aan de Lange Hilleweg in Rotterdam. Daar lag ook 300 kilo cocaïne. In dit huis vonden agenten verder een sleutel van het appartement in de Poort van Zuid en een afstandsbediening voor de parkeergarage. Op de cocaïnepakketten in de woontoren is dna van de verdachten gevonden.

De rechtbank doet uitspraak op 22 april.