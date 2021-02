Eisen: tot acht jaar voor productie MDMA

Een officier van justitie van het landelijk parket heeft voor de rechtbank tegen vier verdachten van de productie van synthetische drugs celstraffen tussen vier en acht jaar geëist. Het zijn mannen van 25 en 45 jaar uit Alkmaar, 31 jaar uit Egmond aan Zee en 47 jaar uit Egmond aan den Hoef. Volgens justitie runden ze een productielijn voor MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen.

MDMA-kristallen

In het onderzoek 26Oakpark waren op 17 juni 2020 invallen in een appartement in Amstelveen, in garageboxen in Akersloot en in een loods in Heiloo. Dat gebeurde naar aanleiding van een tip van het Team Criminele Inlichtingen. Op alle locaties zijn in werking zijnde MDMA-labs aangetroffen. Uit het onderzoek is gebleken dat de drie locaties tezamen de productielijn van MDMA vertegenwoordigen. In Amstelveen werd de pre-precursor PMK glycidezuur omgezet in de precursor PMK. In Heiloo werd de precursor PMK omgezet in MDMA-olie. In Akersloot werd de MDMA-olie omgezet in MDMA-kristallen.

De verdachten werden later gearresteerd.

De 45-jarige man uit Alkmaar is ook het bezit van een automatisch vuurwapen op 15 juli 2020 ten laste gelegd. Het OM verdenkt hem daarnaast van het in brand steken van een bestelauto op 1 juni 2020 in Amstelveen of medeplichtigheid daaraan. Ook de 31-jarige man uit Egmond aan Zee wordt verdacht van verboden wapenbezit en betrokkenheid bij twee brandstichtingen van bestelauto’s op 13 april 2020 in Egmond aan den Hoef en 1 juni 2020 te Amstelveen.

Badkamer

De badkamer van de woning van één van de verdachten in Amstelveen was ingericht voor het op grote schaal vervaardigen en bewerken van PMK. In Amstelveen ging het in totaal om 176 liter PMK. Hiervan kan 211 kilogram MDMA (kristallen) vervaardigd worden. Uitgaande van 150 milligram per tablet kunnen van deze hoeveelheid ongeveer 1.406.666 XTC-tabletten worden vervaardigd. Ook is beslag gelegd op diverse notitieblokken met aantekeningen over onder meer geldverdeling, goederen, grondstoffen voor MDMA en vervoer.

De loods in Heiloo was, gelet op het aantreffen van een in een koelcel ingebouwde destillatie-/reactieketel, ingericht voor de grootschalige vervaardiging van MDMA-olie vanuit PMK.

In garageboxen in Akersloot legde de politie beslag op ongeveer 87 kilo natte MDMA kristallen. Aanwezig was bovendien ongeveer 1.355 liter vervuilde aceton. Dit is goed voor ruim 450 kg aan MDMA kristallen die mogelijk vervaardigd zijn op deze locatie.

EncroChat

De verdachten communiceerden over het produceren van MDMA via versleutelde berichten via EncroChat. Daarbij maakten zij gebruik van bijnamen. In het onderzoek Lemont zijn deze EncroChat berichten onderschept en ter beschikking gesteld aan politie en justitie in onderzoek 26Oakpark. De mensen achter de gebruikersnamen zijn vervolgens door de politie geïdentificeerd. De chemicaliën, waarover wordt gesproken in de door de politie onderschepte en ontsleutelde EncroChat berichten, zijn ook aangetroffen tijdens de doorzoekingen in Amstelveen, Akersloot en Heiloo. Het gaat onder meer om PMK, platina, methylamine, waterstofgas en aceton. Er is beslag gelegd op deze chemicaliën en op goederen voor het maken van MDMA.

De zaken worden nu aangehouden tot 15 maart. Dan wordt de zaak tegen de verdachte uit Amstelveen inhoudelijk behandeld. Vervolgens wordt het onderzoek gesloten en volgt twee weken later het vonnis van de rechtbank.