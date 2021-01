Eisen van 4,5 jaar cel voor 104 kilo coke in huurauto

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank Rotterdam in het cocaïneonderzoek 26Mound 4,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 31-jarige Irakees en een 25-jarige Albanees, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. De mannen werden op 7 augustus 2020 bij Abcoude op heterdaad betrapt bij de vondst van 104 kilo cocaïne, in een verborgen ruimte van een huurauto.

De Irakees die de huurauto bestuurde, heeft een uitgebreid strafblad met vermogens- tot geweldsdelicten. De Albanese bijrijder heeft geen strafblad in Nederland.

De politie hield het tweetal op 7 augustus 2020 op de Rijksweg A2 richting Amsterdam ter hoogte van Abcoude in hun auto staande naar aanleiding van een melding uit het ANPR-systeem (automatische nummerplaatherkenning) van de politie. De auto kwam van een verhuurbedrijf waarvan een ander voertuig bij een eerdere controle over een verborgen ruimte beschikte.

Bij de doorzoeking vond de politie onder een vloermat in de laadruimte een grote verborgen ruimte met daarin 104 pakketten cocaïne van in totaal 104 kilo. Ook vond de politie in de auto drie pgp-telefoons en ruim 2.000 euro cash geld.

De rechtbank doet op 12 februari uitspraak.