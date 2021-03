Elf arrestaties na vondst eerste cocaïnewasserij in België (VIDEO)

Connect on Linked in

Speciale eenheden van de Belgische politie hebben vrijdagochtend in een woning in Arendonk, vlak over de grens bij Bladel, een cocaïnewasserij gevonden. Het gaat om de eerste cocaïnewasserij in België. Er zijn elf verdachten opgepakt. Dat meldt het parket Antwerpen.

Na de arrestatie van een man in Breda ging de Belgische politie op onderzoek uit in een loods op een industrieterrein in Arendonk. Het vermoeden bestond dat er een drugslab in het pand aan de Huiskens zat. Eenmaal ter plaatse bleek het om een cocaïnewasserij te gaan.

Er zijn elf verdachten gearresteerd, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Ze worden verdacht van “inbreuken op de drugswetgeving in vereniging en deelname aan een criminele organisatie”.

In de loods werd cocaïne uitgewassen uit goederen en ter plaatse opnieuw tot blokken geperst. Vrijdagochtend werd 51 kilo cocaïne onderschept. Experts van de politie verrichten technisch onderzoek.

In Nederland zijn de afgelopen jaren regelmatig cocaïnewasserijen aangetroffen, zoals ook begin deze maand in Den Haag. Voor België is het de primeur.