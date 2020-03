Elf jaar voor dodelijk schot na ruzie om 50 euro

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam legt 11 jaar op aan Xarviël van T. (29) voor het doodschieten van de 28-jarige Julian Curiel, op 8 augustus op straat bij de flat Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost.

Ruzie

Van T. had 50 euro van het slachtoffer geleend om te investeren in het kopen en verkopen van hasj. Toen het geld op zeker moment moest worden terugbetaald, ontstond er ruzie tussen de twee. Daarbij loste Van T. een schot op het slachtoffer die later die avond aan zijn verwondingen overleed. De schutter meldde zich enkele dagen later zelf bij de politie.

Hoewel hij eerst niet aan het onderzoek wilde meewerken, bekende hij uiteindelijk schuldig te zijn aan de fatale schietpartij.

Doodslag

De rechtbank is het met de officier van justitie en de verdediging eens dat er geen sprake is van moord, omdat niet vast staat dat de schutter van tevoren van plan was om de man dood te schieten. Wel is Van T. schuldig aan doodslag.

Het incident gebeurde midden op de dag, voor de flat van de moeder van de schutter. Kort daarvoor waren er nog families met kinderen de flat in- en uitgelopen. Er waren veel mensen die de schoten hebben gehoord en die het slachtoffer gewond op straat hebben zien liggen. De rechtbank rekent dit de schutter zwaar aan.

Lager

De straf van 11 jaar cel valt toch lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 14 jaar had geëist. De rechtbank laat in de strafmaat meewegen dat Van T. zelf naar de politie is gestapt en zijn daad uiteindelijk heeft bekend. Daarnaast is het van belang dat hij niet berekenend te werk is gegaan: de schutter en het slachtoffer kenden elkaar en de discussie die zij hadden is met verschrikkelijke gevolgen uit de hand gelopen.

De rechtbank gaat ervan uit dat Van T. zich aangevallen voelde en daarop compleet verkeerd heeft gereageerd. Hij heeft tijdens de zitting spijt betuigd.