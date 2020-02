OM eist 14 jaar voor dodelijke schietpartij Bijlmer

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 14 jaar cel geëist tegen Xarviël van T. (29) wegens doodslag omdat hij de 28-jarige Julian Curiel zou hebben doodgeschoten. Dat gebeurde op donderdagavond 8 augustus vorig jaar in de buurt van flat Hogevecht in Amsterdam-Zuidoost.

1200 euro schuld

Hij is daarna nog gereanimeerd maar hij overleed korte tijd later in een ziekenhuis. Twee dagen later meldde Xarviël van T. zichzelf bij de politie. Bij zijn tweede verhoor bekende hij het slachtoffer te hebben doodgeschoten. De verdachte zou hebben verteld dat hij 1.200 euro schuldig was aan het slachtoffer. Hij zei dat die avond terug te willen betalen en heeft biljetten van 50 overhandigd. Bij natellen constateerde Curiel dat het 50 euro te weinig was.

Eén schot

Op camerabeelden is te zien dat verdachte en slachtoffer vervolgens ruzie maken. Uiteindelijk geeft het slachtoffer Van T. een duw, en even later schiet die hem neer. Er is één schot gelost.

Curiel had een strafblad met enkele lichtere delicten. Hij werd enkele jaren geleden vervolgd voor onder meer een woninginbraak en een gewelddadige straatroof, meldt Het Parool.

De officier van justitie merkte op dat Curiel een dochtertje van zes jaar oud achterliet.

In verband met veiligheidsoverwegingen werd de zaak behandeld in de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp.