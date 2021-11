Elfde arrestatie in Brabantse drugszaak, verdachte verstopt zich in plafond

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdag in Best een elfde verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar de productie van en handel in synthetische drugs. Dinsdag werden in de regio Eindhoven al tien andere verdachten aangehouden tijdens een grote politieactie. Hoofdverdachte is de 32-jarige Stefan P. die op een woonwagenkamp in Bergeijk woont.

De vrijdag aangehouden verdachte is een 28-jarige man uit Best. Hoewel hij zich in het systeemplafond verstopt had voor de politie, zette zijn nog ‘warme bed’ agenten op het spoor en konden zij hem in de woning aanhouden. In het pand werden een jammer (stoorzender) en 28 xtc-pillen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. De man wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

In totaal vielen arrestatieteams dinsdagochtend binnen op 25 adressen in Bergeijk, Best, Waalre, Utrecht, Pelt (B), Eindhoven, Schiedam, Helmond en Valkenswaard. Tien verdachten tussen 20 en 34 jaar werden opgepakt. Ze worden verdacht van de productie van en handel in synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie.

Een van de verdachten werd aangehouden in zijn cel in de PI Roermond, twee mannen werden opgepakt in België. De criminele organisatie zou zich bezighouden met het exploiteren van drugslabs en ook actief zijn in België en Duitsland.

Bij de doorzoekingen werden telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek en er werd ongeveer drie kilo aan synthetische drugs in beslag genomen. Gedurende de dag werden ongeveer 250 agenten in Nederland ingezet en 25 in België.