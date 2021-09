Engeland: Mr Bigs werkt nu samen met de ‘Ndrangheta

Connect on Linked in

Doordat er internationaal meer wordt samengewerkt door grote criminele organisaties in de smokkel van cocaïne komen er grotere partijen naar Europa. Dat heeft een specialist van de Britse National Crime Agency (NCA) gezegd tegen The Guardian. In Groot-Brittannië worden de laatste jaren steeds grotere partijen cocaïne in beslag genomen. Op 9 september was er de vangst van 2,3 ton op een luxejacht voor de Engelse zuidkust bij Devon.

Schaalvoordelen

Op dat schip werden zes mannen, een Brit en vijf Nicaraguanen, aangehouden. Deze week deed de Britse politie invallen in hetzelfde onderzoek in Hartlepool aan de noordoostkust van Engeland. Vier mannen en een vrouw van tussen de 28 en 57 jaar werden daarbij aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen.

Lawrence Gibbons van de NCA zegt dat er aanwijzingen zijn dat Britse criminelen door de jaren heen steeds betere relaties krijgen met Europese en Zuid-Amerikaanse groepen. Hij geeft als voorbeeld de samenwerking met de Italiaanse ‘Ndrangheta die vooral vanuit Rotterdam en Antwerpen cocaïne door Europa distribueert.

Gibbons zegt dat recente vangsten in dezelfde zeecontainer eigendom aantonen dat meerdere criminele organisaties betrokken waren. Ze bundelen hun krachten om logistiek te delen en schaalvoordelen te krijgen bij de aankoop van cocaïne.

Mr Bigs

Gibbons: ‘In plaats van dat “Mr Bigs” volledig onafhankelijk opereerde zoals tien jaar geleden, zijn er nu veel meer criminele organisaties die samenwerken. Er is een samenwerking vanaf de bron met mensen die routes, transport en containers delen.’

Britse cocaïne gaat overigens voor een belangrijk deel via Rotterdam of Antwerpen. De NCA schat dat er nu 1.716 Britse georganiseerde criminele groepen betrokken zijn bij drugshandel. Een aantal van die groepen koopt cocaïne rechtstreeks van Zuid-Amerikanen met behulp van tussenpersonen of bronnen van de ‘Ndrangheta. In die handel zijn volgens Gibbons ook corrupte functionarissen in havens als Rotterdam en Antwerpen betrokken.

Groot genoeg

Het bewijs dat de grote misdaadgroepen meer samenwerken suggereert volgens Gibbons dat de cocaïnemarkt van Europa nu groot genoeg is geworden om grote spelers naast elkaar te laten werken.

In augustus drong de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, er bij de politie op aan om ‘een voorbeeld te stellen’ en hardhandig te gaan optreden tegen cocaïnegebruikers uit de middenklasse. Ook beloofde ze aan rijke gebruikers van cocaïne hun naam ‘te schande te gaan maken’ door hun gebruik publiek te maken.