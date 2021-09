1,5 ton cocaïne op luxejacht gepakt door gekraakte Anom-berichten

Connect on Linked in

De National Crime Agency zegt dat voor de Britse zuidkust bij Plymouth een luxe jacht is onderschept dat ongeveer 1.500 kilo cocaïne aan boord had. Zes mannen, een Brit en vijf Nicaraguanen (van 24 tot 49 jaar), zijn gearresteerd. Het jacht voer op 80 zeemijlen (ruim 148 km) uit de kust en droeg de Jamaicaanse vlag. Bij de actie was ook de Australische Federale Politie (AFP) betrokken.

Het jacht Kahu was vanuit het Caribisch gebied in de richting van het Verenigd Koninkrijk gevaren.

Opvallend is de deelname van de Australische politie aan de operatie.

De NCA zegt dat de actie voortkomt uit het project “Ironside” dat al eerder tot veel arrestatie leidden in Australië. Ironside is het onderzoek uit dat is voortgekomen uit het verspreiden door een criminele burgerinformant van de FBI van Anom-telefoons onder veronderstelde criminelen. De politie kon vervolgens meelezen in de verstuurde Anom-berichten. Er zijn vijf Nederlanders gearresteerd die Anom-telefoons hadden verkocht.

Volgens het Openbaar Ministerie hadden in Nederland 25 criminele organisaties Anom-telefoons in gebruik.