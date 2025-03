Engelsman krijgt zes jaar cel voor explosie in drugslab Herveld

Paddenstoelvormige rookwolk De politie trof op 12 februari 2024 in een paardenstal in het Gelderse dorp Herveld een drugslab aan. Dat gebeurde nadat er een ketel in het lab was geëxplodeerd. De explosie werd onder meer gefilmd met dashcams vanaf de naastgelegen A50. Bij de explosie raakte de 55-jarige S.C. zelf ook gewond. Hij vluchtte in zijn onderbroek met een auto, maar de politie kon hem later aanhouden op de Papendorpseweg in Utrecht vlakbij de A12.

Zeer professioneel

Het drugslab was zeer professioneel ingericht en was geschikt voor de langdurige en grootschalige productie van synthetische drugs. De politie trof in de schuur 184 kilo aan MDMA-kristallen en 75 liter metamfetaminebase aan. Uit het politieonderzoek blijkt dat ze met de beschikbare grondstoffen in de jerrycans en de destillatieopstelling nog ongeveer 930 kilo MDMA-kristallen konden maken.

Drugsafval

De politie trof verder containers aan met duizenden liters aan gevaarlijke stoffen, zoals fosforzuur, aceton en zoutzuur. Ook werd er ongeveer 4.500 liter aan drugsgerelateerd afval aangetroffen. Er waren geen maatregelen getroffen om deze stoffen goed op te slaan of af te voeren. Hierdoor was er een grote kans op milieuschade. Uit onderzoek bleek bovendien de aanwezigheid van amfetamine in de bodem. De rechtbank neemt dit de man kwalijk.

70.000 euro

De gemaakte kosten voor het ontmantelen van het drugslab, de afvoer van chemicaliën, restafval en het vernietigen van hardware bedroeg bijna 70.000 euro. De rechtbank oordeelt dat de man deze kosten moet terugbetalen.

De man moet zes jaar de cel in voor medeplegen van de productie en het bezit van synthetische drugs, het op onzorgvuldige wijze aanwezig hebben van schadelijke stoffen en het veroorzaken van de explosie.