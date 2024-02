Explosie in drugslab in Gelders dorp, acht verdachten opgepakt

Connect on Linked in

In een drugslab in het Gelderse dorp Herveld heeft maandagochtend een explosie plaatsgevonden, meldt de politie op X. Het drugslab zit in een schuur bij een boerderij aan de Merkenhorststraat. In totaal zijn er acht verdachten aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid.

De politie kwam af op een melding van een explosie in een schuur aan de Merkenhorststraat. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en de politie doet onderzoek op de locatie.

Achtervolging

Eén van de verdachten vertrok kort na de explosie in een auto en reed weg. Op basis van onderzoeksinformatie werd deze verdachte even later gesignaleerd en na een korte achtervolging aangehouden op de Papendorpseweg in Utrecht vlakbij de A12. Deze verdachte is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is ter plaatse gecontroleerd.

De overige zeven verdachten werden aangetroffen op het terrein waar ook het drugslab gevestigd zit. De rol van alle aangehouden verdachten wordt onderzocht. Het onderzoek naar het drugslab is in volle gang.

Drie doden

Anderhalve week geleden was er een explosie in een appartementencomplex op de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid, waarbij drie doden vielen. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door een drugslab.

De politie heeft een 34-jarige Rotterdammer gearresteerd die drugs zou hebben vervaardigd in het appartementencomplex.