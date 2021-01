Enige vrouw in dodencel in januari geëxecuteerd

Connect on Linked in

Voor het eerst sinds 1953 zal in de Verenigde Staten hoogstwaarschijnlijk bij een vrouw de doodstraf worden voltrokken. De executiedatum van Lisa Montgomery (52) valt voor het aantreden van de nieuwe president Joseph Biden op 20 januari. Gisteren heeft het federale hof van beroep in Washington een eerder besluit van een rechter, om de executiedatum uit te stellen, teruggedraaid.

Naar verwachting zal Biden, die een tegenstander van de doodstraf is, executies van de doodstraf uit- of afstellen. De administratie van Donald Trump probeert voor 20 januari nog zoveel mogelijk doodstraffen te voltrekken. Montgomery is veroordeeld door een federale rechtbank en zit sinds 2008 in de dodencel.

Lisa Montgomery heeft in december 2004 in Missouri een 23-jarige zwangere vrouw vermoord. De vrouw was acht maanden zwanger en werd gewurgd met een touw. Montgomery sneed het ongeboren kind met een mes uit de buik, en het kind overleefde. Montgomery deed alsof ze het zelf had gebaard. Niet land daarna werd ze gearresteerd. Montgomery heeft zware psychische stoornissen na in haar jeugd ernstig te zijn misbruikt.

Omdat de advocaten van Montgomery in december met corona besmet raakten werd de executie, die was gepland voor 8 december, uitgesteld. De advocaten vroegen meer tijd om een gratieverzoek in te dienen, wat werd toegewezen. De directie van de federale gevangenissen bepaalde daarna 12 januari als executiedatum. Een rechtbank bepaalde daarop dat het uitstel van de executiedatum niet conform de regels van een eerdere rechterlijke uitspraak was. Het meervoudige hof van justitie vernietigde dat vonnis na een hoger beroep van het het ministerie van Justitie.

De advocaten zullen vandaag bij het federale hof van Washington DC een petitie voor beroep indienen, waarna er door het hof nogmaals naar zal worden gekeken. Er loopt nog een verzoek aan president Donald Trump om de doodstraf om te zetten in levenslang zonder de mogelijkheid van in vrijheidsstelling. Die zal dat waarschijnlijk afwijzen. De Trump-administratie probeert zoveel mogelijk executies uit te voeren. De laatste maanden zijn onder Trump tien mensen ter dood gebracht.

In 1953 zijn in de Verenigde Staten voor het laatst vrouwen geëxecuteerd, Bonnie Brown Heady voor een moord, en Ethel Rosenberg voor spionage.