Enorme klap voor Mexico in drugsoorlog (VIDEO)

Connect on Linked in

Opnieuw een spectaculaire arrestatie van een Mexicaanse oud-minister. Vrijdagnacht is in de Verenigde Staten een voormalige minister van Defensie gearresteerd nadat hij met zijn gezin op het vliegveld van Los Angeles was aangekomen. Generaal Salvador Cienfuegos Zepeda was van 2012 tot 2018 de Mexicaanse minister van Defensie, onder de vorige president Enrique Peña Nieto.

Door @Wim van de Pol

Cienfuegos wordt verdacht van corruptie en van betrokkenheid bij grootschalige drugsexporten van een criminele organisatie, een tak van het Sinaloa-kartel van Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De arrestatie is in Mexico een gevoelige klap voor geloofwaardigheid van de strijd tegen de georganiseerde drugshandel. Vanaf 2006 opereerde Cienfuegos in de hoogste regionen van het ministerie van Defensie, dat de afgelopen 15 jaar een cruciale rol speelde in de strijd tegen drugscriminelen.

Mariniers

Door het inzetten van de krijgsmacht in de drugsoorlog in het al door en door corrupte Mexico was ook de krijgsmacht veel meer corrupt geworden dan voorheen. In december 2017 keurde Mexico tot grote verontwaardiging van de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties een wet goed die de rol van militairen in de strijd tegen de drugsoorlog nog versterkte. De maatregel leidt mogelijk tot nog meer machtsmisbruik, corruptie en schendingen van mensenrechten.

Aan de andere kant worden verschillende krijgsmachtdelen, zoals de Mexicaanse mariniers, en delen van de landmacht nog steeds gezien als een van de weinige integere instrumenten tegen de drugsmaffia die de president ter beschikking heeft.

Mexicaanse FBI

Deze klap van de aanhouding van Cienfuegos komt bovenop het schandaal dat al was ontstaan na de arrestatie en vervolging in de Verenigde Staten van Genaro García Luna, die van 2001 tot 2005 hoofd van het Mexicaanse Federale Onderzoeksbureau (equivalent van de FBI) was en later minister van openbare veiligheid van Mexico, onder president Felipe Calderón. Ook hij was één van de hoogste ambtenaren die verantwoordelijk was voor de strijd tegen de kartels.

Nu blijkt dat zowel García als Cienfuegos waarschijnlijk op de payroll stonden van één van de grootse criminele organisaties ter wereld. (tekst gaat verder na reclame)

Godfather

Het arrestatiebevel kwam van de Drug Enforcement Administration (DEA) die Cienfuegos de alias “El Padrino” (Godfather) heeft meegegeven. In zijn aanklacht bij het Eastern District in New York en in stukken uit het dossier staan vier feiten over ‘samenzwering’: witwassen en smokkel van cocaïne, marihuana en methamfetamine, alles in de periode 2015 tot 2017. De transporten gingen onder meer naar Brooklyn, New York.

De wortels van de corruptie van Cienfuegos zouden liggen bij een vertakking van het Sinaloa-kartel van El Chapo: in de criminele organisatie Beltrán Leyva. Na de dood van Hector Beltrán Leyva, werd de groep het “H-2 kartel” genoemd. De leider van de groep, Juan Francisco Patrón, had de alias “H2”. Hij werd in 2017 doodgeschoten door met Mexicaanse mariniers die vanuit een Black Hawk helikopter met zwaar kaliber op zijn verblijfplaats vuurden (zie video onder).

In het dossier zitten BlackBerry-chats van onder meer Cienfuegos waaruit zou blijken dat hij eerder de H2-groep buiten operaties van de mariniers wist te houden. Ook zou hij hebben gewaarschuwd voor operaties van de DEA.

Pensioen

Salvador Cienfuegos was enkele jaren geleden met pensioen gegaan.

Hij verscheen vrijdag in Los Angeles voor een rechter die zijn hechtenis verlengde. De zitting duurde vijf minuten. Naar verwachting is er volgende week nog een zitting, waarna hij voor zijn proces zal worden vervoerd naar New York. De Mexicaanse ambassadeur in de Verenigde Staten liet via Twitter weten dat er een consul aanwezig is geweest bij de voorgeleiding. Ze zei twee keer telefonisch met Cienfuegos te hebben kunnen spreken.