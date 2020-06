‘Topcrimineel was informant van de DEA’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Een beruchte en tot lange celstraf veroordeelde Mexicaans/Amerikaanse crimineel is volgens uitgelekte stukken twee jaar lang informant van de Drug Enforcement Administration (DEA) geweest. Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie, leidde doodseskader Los Negros, dat tegenstanders doodmartelde en daar video-opnames van maakte. Hij zou ook de DEA informatie hebben verschaft over corrupte contacten van twee Mexicaanse drugskartels.

50 jaar

Valdez Villarreal (47) werd in de Amerikaanse grensplaats Laredo (Texas) geboren. Hij deed het goed in het football-team van zijn high school maar verzeilde vanaf zijn 19de jaar in de criminaliteit.

Valdez Villarreal werd in 2010 aangehouden in Mexico (zie video onder) en in 2015 uitgeleverd naar de Verenigde Staten. Hij weigerde aanvankelijk mee te werken met justitie maar bereikte in 2017 een plea bargain deal. In 2018 kreeg hij bijna 50 jaar celstraf. De nu uitgelekte documenten van de Amerikaanse federale justitie dateren uit 2018 en het grootste deel was geheim gehouden. Nu zal het dossier worden gebruikt in de lopende rechtszaak tegen de Mexicaanse oud-minister Genaro García Luna die volgens de Amerikanen werkte voor het Sinaloa-kartel van Joaquín Guzman, El Chapo.

Tip

Tussen 2008 en 2010 voorzag La Barbie de DEA en de FBI van zeer gevoelige informatie. Hij wees aan wie er bij de Mexicaanse overheid en regering corrupt was en samenwerkte met het Sinaloa-kartel en het Beltrán Leyva-kartel, de groep waar La Barbie uit voortkwam. De functionarissen die La Barbie aanwees gaven de drugscriminelen informatie over de activiteiten van de DEA in Mexico, en de identiteit en foto’s van mensen die voor de DEA werkten. Hij zou ook getuige zijn geweest van de omkoping.

Ook zou Valdez Villarreal een tip gegeven hebben over de lokatie van zijn voormalige baas Arturo Beltrán Leyva, waardoor Mexicaanse mariniers deze in 2009 opspoorden en doodden in een vuurgevecht. (tekst loopt door na reclame)

Minister van Veiligheidszaken

La Barbie zal waarschijnlijk een cruciale kroongetuige zijn in het proces Genaro García Luna, die tussen 2006 en 2012 minister Mexico’s minister van Veiligheidszaken was (en ook onderhandelt over een deal). García was de man die hoofdverantwoordelijk was voor de aanpak van het Sinaloa-kartel, de groep die hem in zijn macht zou hebben gehad en hem hebben betaald. In december 2019 werd hij opgepakt.

Het is nog onduidelijk hoe ver de samenwerking van La Barbie met de DEA precies ging. Deskundigen denken dat als hij werkelijk heel waardevol was geweest zijn deal over 50 cel aanzienlijk gunstiger was uitgepakt, zoals ook bij andere Mexicaanse ex-criminelen. Bovendien rijst de vraag waarom de DEA tussen 2008 en 2010 het kennelijke gevaar dat bestond voor DEA-operaties in Mexico zou hebben laten voortbestaan.

Aan de andere kant is het heel opmerkelijk dat de DEA kennelijk in zee ging met een figuur van wie bekend was dat hij aan de top van de moordmachine van het Sinaloa-kartel stond.

In 2010 werd een interview met La Barbie opgenomen: