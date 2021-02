EOD: minder plofkraken en handgranaten in 2020

Connect on Linked in

De EOD rukte in 2020 veel minder vaak uit voor plofkraken, ook is het aantal gevonden handgranaten met een derde gedaald.

Daling plofkraken

De EOD rukte in 2020 minder vaak uit voor plofkraken waarbij springstof werd gebruikt: 27 keer. Een jaar eerder moest de dienst nog 58 keer uitrukken voor plofkraken op pin- en betaalautomaten.

De daling was het grootst in de tweede helft van het jaar. Dit blijkt uit door NU.nl opgevraagde jaarcijfers van de Explosieven Opruimingsdienst.

Riskant

De voornaamste oorzaak van deze afname zijn de preventieve maatregelen die de banken hebben getroffen, waaronder de nachtelijke sluiting van geldautomaten en het verwijderen van automaten op riskante plekken.

Grotere pakkans

Daarnaast speelde ook een nauwere samenwerking tussen het ram- en plofkraken-team van de politie, het Nederlands Forensisch Instituut en de EOD een rol, vertelt een woordvoerder. ‘Dit heeft geresulteerd in een grotere pakkans en heeft er mede voor gezorgd dat verscheidende plofkrakers zijn opgepakt en veroordeeld.’

Minder granaten

Opvallend is dat ook het aantal meldingen over handgranaten in 2020 met ongeveer 35 procent is gedaald, terwijl de EOD in 2019 juist een toename zag in het aantal gevonden handgranaten. De explosieven bleken de laatste jaren erg populair onder criminelen. Waardoor dit jaar juist minder handgranaten zijn gevonden, kan de EOD niet verklaren.