‘Er zijn Glocks’: zes jaar strafeis voor witwassen, cokehandel en wapenbezit

Het Openbaar Ministerie heeft maandag zes jaar celstraf geëist tegen een 23-jarige man uit Rotterdam voor het witwassen van grote sommen geld, cocaïnehandel en wapenbezit. De man werd in november 2021 aangehouden op een parkeerterrein in Leusden tijdens het overdragen van een big shopper met 300.000 euro aan contanten. Zijn medeverdachte, een 58-jarige Utrechter, werd eerder deze maand al tot 2,5 jaar cel veroordeeld.

2 miljoen euro

De eis tegen de 23-jarige man die nu terecht staat is hoger omdat hij verdacht wordt van het witwassen van een veel groter bedrag dan zijn medeverdachte. Ook wordt hij verdacht van drugshandel en wapenbezit. Het totaal witgewassen bedrag schat de officier van justitie op minimaal 2 miljoen euro in een half jaar tijd.

Herkomst

Volgens justitie heeft de verdachte geen goede verklaring gegeven over de herkomst van de geldbedragen. Hij kan ook niet aantonen hoe hij bijvoorbeeld aan het geld voor de aanschaf van een auto kwam. Daarom is volgens het Openbaar Ministerie een vermoeden van witwassen gerechtvaardigd.

Chatgesprekken

Dit is op te maken uit informatie uit de telefoon van de Rotterdammer, en uit zogenoemde tokens die zijn aangetroffen. Een token is in dit geval een briefje van vijf euro met daarop een notitie. Op de telefoon van de verdachte stonden behalve chatgesprekken over de geldoverdracht ook foto’s waarop hij poseert met grote geldbedragen. Opvallend is de token waarop ‘250k’ (250.000 euro) staat. Ook wordt er een codewoord doorgegeven voor een geldtransactie, waaruit naar voren komt dat de verdachte deze geldtransactie coördineert.

Sannie

In de chatgesprekken trof de politie ook foto’s van blokken cocaïne aan, wordt gesproken over ‘uithalers’ en wordt er informatie over containers verzonden. Ook wordt er gechat over sannie (drugs). Er wordt gesproken over de verhandeling van blokken cocaïne uit Bolivia en Colombia en over containers die in de haven moeten aankomen. En het gaat over vuurwapens.

‘Er zijn Glocks’

Zo worden er diverse voorbereidingshandelingen gepleegd. ‘Er zijn Glocks’ staat achteloos in de Snapchat-app van de Rotterdamse verdachte: ‘Heb laatst 5 van deze gepakt’, appt hij terug. En dat past volgens het OM precies bij de afbeeldingen van vuurwapens die op de iPhone van de verdachte staan.

De 23-jarige man beroept zich op zijn zwijgrecht. Ter zitting bekende hij dat hij eenmalig als geldkoerier had opgetreden, maar dat vond de officier van justitie “volstrekt ongeloofwaardig”.

Het OM noemt het schokkend dat een jonge verdachte als deze zich met zoveel strafbare feiten inlaat en eist zes jaar celstraf.