‘Escortdames leidden tot ondergang bende Pablo Ice-cobar’

Avondjes met escorts leiden de politie naar de leden van de criminele organisatie die wordt geleid door de man met de bijnaam ‘Pablo Ice-cobar’. Dat nieuws brengt RTV Oost deze week.

Omgang

Drugsverdachte Pablo Ice-cobar liet zichzelf en ‘zijn’ drugskoks omringen door escorts. De omgang met deze escorts was de opmaat naar de ondergang van z’n bende. Dat schrijft RTV Oost. Het is op te maken uit politieonderzoek 26In. Icecobar is volgens justitie onder meer verantwoordelijk voor een crystal methlab in een villa in Willemsoords.

Contact

Als Mexicaan Pablo Ice-cobar een aantal jaren geleden neerstrijkt in Nederland, kent hij vrijwel niemand. In Wassenaar krijgt hij contact met zijn Colombiaanse buurvrouw Paula. Zij blijkt een escortdame. Ze stelt Pablo ook voor aan vriendinnen, allen Latijns-Amerikaans. Volgens de advocate van Paula zijn het hele gezellige avonden, ‘vol dans, drank en plezier.’

Verleden

Bij de geheime dienst van de politie, TCI, zijn verschillende berichten over Pablo en zijn broer Jorge binnengekomen. Ze zouden in Nederland zijn voor de productie van de zwaar verslavende drug crystal meth.

Wat politie en justitie dan nog niet weten, is dat Pablo een verleden heeft met deze drug. In Amerika werd hij tot 9 jaren cel veroordeeld voor handel. Een mede-bendelid schoot zelfs een politieagent neer.

Crimesite onthulde eerder dit jaar dit Amerikaanse verleden van Pavel N., zoals de verdachte in werkelijkheid heet. Dit strafrechtelijke verleden zou in het strafproces kunnen leiden tot hogere straffen, aangezien de verdachte zich dus opnieuw schuldig lijkt te hebben gemaakt aan harddrugs-productie. Hierdoor is de advocaat van Pavel N. op zoek naar een deal met justitie. Het Openbaar Ministerie heeft al aangegeven hiervoor open te staan.

Ice

Met de versleutelde communicatiedienst Encrochat heeft N. dan contact met mensen die hetzelfde plan hebben: ‘Ice’ maken in Nederland.

De politie besluit Pablo en zijn broer Jorge te volgen, noteert RTV Oost. Er wordt een mobiele camerapost ingezet, een camera die gemonteerd is in een busje. Ook worden telefoongesprekken ‘uit de lucht gevangen’ en afgeluisterd.

Rechercheurs zien dat niet alleen Pablo en Jorge zich omringen met escorts, ook hun medeverdachten laten zich graag verwennen. Door de feestavondjes laten ze het politieteam kennis maken met alle afzonderlijke bendeleden. Uiteindelijk blijkt dat de ondergang van de gehele groep, aldus RTV Oost.

Het verdiende geld werd witgewassen, stelt justitie. Deels met hulp van de meiden van plezier. Zij deden aan money transfering. Zo werd er geld overgeboekt naar een bank in het geboortedorp van Pablo Ice-cobar en zijn broer.

Die dames zouden geholpen hebben zonder criminele intentie, stelt de advocate van een van hen. ‘Het is goed gebruik in Latijns Amerika om elkaar te helpen. De mannen hadden gevraagd dit te doen, zij zagen er geen kwaad in.’

De meiden zouden ook geholpen hebben met het regelen van woonruimtes voor de koks, pannen hebben gekocht om de drugs ’te koken’ en creditcards hebben aangeschaft. Een van de dames had 19 bankrekeningen op haar naam staan.

Wanner het strafproces rond Pablo Ice-cobar en zijn medeverdachten zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.