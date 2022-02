Pablo ICE-cobar wil een deal met justitie

Connect on Linked in

De drugsverdachte met de bijnaam ‘Pablo ICE-cobar’ is eerder veroordeeld voor de handel in meth-amfetamine in de Verenigde Staten. Dat bleek woensdag definitief tijdens een zitting in deze zaak, nadat Crimesite hierover vragen had gesteld aan justitie. Pavel N. wil nu een deal met justitie, net zoals hij in Amerika afsloot.

Verdenking

Pavel N. moest woensdag verschijnen voor de rechtbank in Den Bosch, in verband met de verdenking die er tegen hem is voor het faciliteren van enkele drugslabs in Nederland. Hierbij gaat het om meth-amfetamine, ook wel ‘crystal meth’ genoemd.

N. (38) werd in september door Spanje uitgeleverd aan Nederland. Hij staat bekend onder zijn bijnaam ‘Pablo ICE-cobar’, omdat justitie denkt dat hij onder die naam in onderschepte chats communiceerde.

Eerder deze week berichtte Crimesite dat een man met dezelfde naam, geboortedatum en leeftijd in Texas in 2007 al eens veroordeeld was voor het bezit en de handel in crystal meth.

Ook een man met de naam van zijn in Nederland verdachte en voortvluchtige broer Jorge was toen verdachte.

Justitie gaf daarop aan hier onderzoek naar te doen.

Bevestiging

Woensdag bevestigde justitie op een pro forma-zitting met Pavel N. dat hij inderdaad dezelfde persoon is, nadat ze contact had gehad met de openbare aanklager in Dallas, Texas. Ook de advocaat van Pavel N. bevestigde dat zijn cliënt eerder is veroordeeld in de VS.

Justitie gaf aan dat N. hierdoor moet worden gezien als recidiverend. Eerder stelde ze tegenover Crimesite dat de strafeis voor N. mogelijk kan worden verhoogd, mocht blijken dat de verdachte ook in de VS was veroordeeld.

Betrokken

Volgens justitie had de Mexicaan een leidende rol bij laboratoria in Willemsoord, het Gelderse Drempt en Arnhem, en een drugslab in Friesland. Ook lijkt hij volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij een lab in het Noord-Hollandse Hauwert, onthulde het OM woensdag. Chats die gaan over dat lab zijn ontcijferd. Dit meldt RTV Oost, in een verslag van journalist Tom Meerbeek.

Deal

De advocaat van Pavel N. liet weten dat hij openstaat voor een deal met zijn cliënt, op voorwaarde dat de aanklachten over de labs in Moerdijk en Arnhem van de telastelegging verdwijnen. De officier van Justitie reageerde door te stellen dat het OM openstaat voor ‘procesafspraken’.

De raadsman claimed ook dat ‘Pablo ICE-cobar’ werd aangestuurd door een Nederlandse drugsorganisatie en zelf ‘geen kopstuk’ is. Justitie maakte bekend ook onderzoek te doen naar die mogelijke criminele opdrachtgevers.

Rol

Pavel N. staat vanaf 14 februari samen met andere verdachten ook terecht in het onderzoek met de naam Proteus, naar de zaak rond het lab in Drempt. Daarin zal ook de rol die berichten uit Encrochat hebben gespeeld worden belicht.

