Europol: criminelen slaan hun slag tijdens coronacrisis

Connect on Linked in

In een nieuw Europol-rapport, dat vrijdag is verschenen van Europese politiediensten, staat dat criminelen in heel Europa het coronavirus aangrijpen om hun slag te slaan. Zo vinden sinds de corona-uitbraak meer cyberaanvallen plaats en frauderen criminelen met medische spullen die nodig zijn tegen het virus.

Malware

Europol zegt dat de crisis door het nieuwe coronavirus Covid-19 onder meer gebruikt wordt voor social engineering-aanvallen, waarmee criminelen hopen malware te verspreiden. Daarnaast proberen cybercriminelen waarschijnlijk vaker toe te slaan doordat werknemers meer thuis werken en verbindingen maken met de systemen van hun organisaties.

Cyberaanval ziekenhuis

Criminelen hebben de kansen om de crisis uit te buiten snel aangegrepen door hun modi operandi aan te passen of nieuwe criminele activiteiten te ontplooien. Als voorbeeld noemt Europol een cyberaanval op een ziekenhuis in de Tsjechische stad Brno waardoor noodgedwongen operaties uitgesteld moesten worden, patiënten met het coronavirus geweigerd werden en het hele IT-netwerk werd platgelegd.

6,6 miljoen euro

Een door Europol ondersteund onderzoek richt zich ook op de overdracht van 6,6 miljoen euro door een bedrijf aan een bedrijf in Singapore om alcoholgels en mondmaskers te kopen. De goederen werden nooit geleverd. Deze vorm van oplichting gebeurde recent ook in een Nederlands ziekenhuis waarbij dinsdag twee verdachten werden opgepakt.

Nieuwe fraudesystemen

Fraudeurs hebben ook de bekende fraudesystemen zeer snel aangepast om verder in te spelen op de zorgen van mensen in heel Europa. Daarbij worden aangepaste versies van fraude met medische spullen, telefoonfraude, phishingmails en andere oplichtingspogingen gebruikt. Verwacht wordt dat de komende weken een groot aantal nieuwe of aangepaste fraudesystemen zullen ontstaan, waarbij criminelen zullen proberen te anticiperen op de corinacrisis.

Nepspullen

Het Openbaar Ministerie gaf eerder deze week al aan dat het verwacht dat ook CEO-fraude meer voor gaat komen. Daarbij krijgt een werknemer van de financiële administratie een dringende mail, die van de directeur lijkt af te komen. In die mail wordt gevraagd direct een bedrag over te maken naar een bepaald rekeningnummer. De verkoop van nagemaakte medische spullen is sinds het uitbreken van de crisis ook talrijker geworden. Begin deze maand werden bijvoorbeeld wereldwijd ruim 34.000 nepmondmaskers in beslag genomen.