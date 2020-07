EVA-team politie arresteert Leidenaar die 13,5 jaar celstraf uit moet zitten

Connect on Linked in

De politie heeft op 20 juli de 28-jarige Andy H. uit Leiden opgespoord die nog 13,5 jaar celstraf uit moet zitten voor ontvoering en doodslag. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. H. was betrokken bij de dodelijke schietpartij in Leidschendam op de 28-jarige Hasin Tahiri in 2014. Andy H. werd eerder vrijgesproken, maar hij werd vorige week in hoger beroep in de zaak veroordeeld tot 13,5 jaar celstraf.

De man is opgespoord door het zogeheten EVA-Team (Executie Vonnissen Afgestraften). Dit team houdt zich voor de politie actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken.

De tweede verdachte Fettah B. (34) uit Voorhout is ook op 20 juli in deze zaak opgepakt. B. krijgt 22 maanden gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan ontvoering en het overtreden van de Opiumwet.

Op 16 juli hield het EVA-team een 39-jarige vrouw uit Zoetermeer aan die nog 300 dagen cel uit moet zitten wegens voor het vervalsen van documenten. Op 20 juli kwam het team in actie voor de arrestatie van een 48-jarige man in zijn woning in Nootdorp. De man is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf voor teelt, handel en vervoer van drugs.