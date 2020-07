Geen vrijspraak maar 13,5 jaar cel in hoger beroep voor moord uit 2014

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag Andy F. in hoger beroep veroordeeld tot 13,5 jaar cel voor de ontvoering en het doodschieten van Hasin Tahiri (28) in Leidschendam in 2014. De 28-jarige Katwijker werd eerder door de rechtbank vrijgesproken. De tweede verdachte Fettah B. (33) krijgt 22 maanden celstraf.

De verdachten ontvoerden Hasin Tahiri in september 2014 in een auto, maar die ontsnapte op de Gravin Marialaan in Leidschendam. Bij zijn vluchtpoging werd Tahiri in zijn rug geschoten en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De rechtbank had beide verdachten eerder vrijgesproken van ontvoering en de dodelijke schietpartij wegens gebrek aan bewijs.

Nieuw onderzoek

Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en de politie deed in september vorig jaar nieuw onderzoek in de zaak. Zo werd een sloot langs de plaats delict uitgebaggerd op zoek naar het vuurwapen. Ook vond nieuw dna-onderzoek plaats en maakte de politie een reconstructie van de zaak.

Drugshandel

In hoger beroep eiste het OM onlangs veertien jaar cel tegen Andy F. en drie jaar tegen medeverdachte Fettah B. Tahiri was vader van twee kinderen maar volgens de politie ook betrokken bij drugshandel. Hij had de avond van de schietpartij om 22.00 een afspraak met een klant die cocaïne van hem wilde kopen.