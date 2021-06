Ex-hoofdofficier van justitie krijgt vijf maanden cel

Connect on Linked in

De rechtbank Den Haag heeft maandag de voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Vincent L. (43) veroordeeld tot vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het plegen van ontucht met een minderjarige jongen. Hij had in 2016 meerdere keren seks gehad met de jongen. De eis was 11 maanden cel.

Deze kreeg daarvoor in ruil bier, chips, sigaretten en geld. De rechtbank vindt dat L. uitsluitend oog heeft gehad voor zijn eigen belang en de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften en geen rekening gehouden met de gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank vindt dat L. gezien zijn functie en het grote leeftijdsverschil beter had moeten weten.

De rechtbank stelt vast dat er in deze zaak geen sprake is van een fundamentele inbreuk op de beginselen van een goede procesorde. De zaak is weliswaar in aanvang behandeld door officieren van het Amsterdamse arrondissementsparket maar dit is gebeurd onder het gezag van de Haagse parketleiding.

Het Openbaar Ministerie maakte vormfouten bij de vervolging van L.. Uiteindelijk bepaalde de Hoge Raad dat de zaak toch kon worden voortgezet.

De media-aandacht voor deze zaak betekent niet dat een lagere straf wordt opgelegd. De zaak heeft wel langer geduurd dan redelijk is. Om die reden wordt een celstraf van vijf in plaats van zes maanden opgelegd.