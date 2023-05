Ex-militair in Suriname opgepakt voor ruim ton kilo coke in vliegtuig

Connect on Linked in

De Narcoticabrigade van de Surinaamse politie heeft vrijdag een 59-jarige ex-militair aangehouden in de zogenaamde Tibiti-zaak. Daarbij werd op 12 september 2022 in het Tibiti-gebied een vliegtuig onderschept met daarin ruim een ton cocaïne en een machinegeweer.

Vierde arrestatie

De 59-jarige verdachte die vrijdag is opgepakt is de 59-jarige ex-militair V.L. Hij is de vierde verdachte die in de zaak is aangehouden. Op de dag dat het vliegtuig met de 1.091,5 kilo cocaïne werd onderschept werden al twee buitenlandse piloten aangehouden.

Op 24 september 2022 werd de derde verdachte Rodney H. aangehouden. Alle vier de verdachten zitten vast.

De cocaïnevangst werd gedaan in een afgelegen regio aan de oever van de rivier de Tibiti, een honderdtal kilometers zuidwestelijk van Paramaribo.