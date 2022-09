Speciale eenheid pakt ruim een ton cocaïne in Surinaamse binnenland

Connect on Linked in

Er is 1.091,5 kilo cocaïne in beslag genomen in het binnenland van Suriname. Twee verdachten zijn aangehouden en vastgezet. Een gemengde eenheid van leden van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, het Justitieel Interventie Team en de Directoraat Nationale Veiligheid hebben de operatie uitgevoerd.

Tibiti

De operatie werd op gang gebracht naar aanleiding van binnengekomen informatie. De vangst werd gedaan in een afgelegen regio bij de rivier de Tibiti, een honderdtal kilometers zuidwestelijk van Paramaribo.

Er werden een vliegtuig aangetroffen en een hoeveelheid zakken met vermoedelijk cocaïne, en tevens een automatisch aanvalsgeweer, zo meldt het Korps Politie Suriname.

Haven

De drugs en het wapen zijn in beslag genomen. De Narcotica Brigade onderzoekt de zaak verder, met ondersteuning van de overige diensten.

De laatste grote inbeslagname van cocaïne in Suriname was in maart van dit jaar, in de containerhaven van Paramaribo.

