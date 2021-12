Ex-profvoetballer en drugsverdachte Radjin de Haan komt in januari vrij

Connect on Linked in

Ex-profvoetballer Radjin de Haan (52) wordt door de rechtbank in Den Bosch op 12 januari op vrije voeten gesteld. Hij werd in september opgepakt op verdenking van de handel in onder meer cocaïne, mdma en ketamine. De Haan kwam in beeld tijdens een groot onderzoek naar het verzenden van postpakketten met drugs. Ook werden drugs in zijn woning opgeslagen.

Volgens Haarlems Weekblad gaat het officieel om het voorbereiden, bezitten en verkopen van drugs en de overtreding van de geneesmiddelenwet. De Haan zei zelf bij de rechtbank: ‘Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik hier zit.’ Volgens zijn advocaat Esther Vroegh was haar cliënt vooral “naïef” geweest en zou De Haan alleen “hand- en spandiensten” hebben verricht.

Contract verlengd

Een van de redenen om de voormalig profvoetballer vrij te laten is zijn aanstelling als trainer bij amateurvoetbalclub Geel Wit ’20 uit Haarlem, waar hij in januari 2018 aantrad. ‘De doorslag is de brief van de voorzitter dat u nuttig en nodig bent bij de club en dat uw baan wordt opgezegd als u na de winterstop nog langer blijft vastzitten,’ aldus de rechtbank. In april 2021 werd De Haan’s contract met één seizoen verlengd.

Telstar en Eindhoven

Radjin de Haan is een ex-profvoetballer met Surinaamse roots. Hij kwam tijdens zijn profcarrière uit voor Telstar en Eindhoven. Daarna speelde hij bij de amateurs voor RCH, FC Lisse, Holland in Utrecht en Koninklijke HFC in Haarlem, waar hij na zijn actieve loopbaan ook twee jaar trainer was.

Overlevende SLM-vliegtuigramp

Radjin de Haan was als 19-jarige lid van het Kleurrijk Elftal dat in juni 1989 verongelukte bij de SLM-vliegtuigramp bij Zanderij in Suriname. Het vliegtuig stortte neer in de jungle. Van de 187 inzittenden overleefden er elf. De Haan was één van hen. Na de ramp haalde hij niet meer zijn oude voetbalniveau.