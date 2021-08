Ex-profvoetballer Hoefdraad (35) in kritieke toestand na schietpartij op feest in A’dam-Zuidoost

Connect on Linked in

Ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35), die zondagochtend werd neergeschoten bij een feest in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost, ligt nog steeds in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat zegt de politie maandagavond. Eerder vanmiddag meldde de politie dat Hoefdraad was overleden. De recherche heeft inmiddels zeer sterke aanwijzingen wie de schutter is en roept hem op om zichzelf te komen melden.

De schietpartij vond zondag iets voor 06.00 in de ochtend plaats aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Hoefdraad zou naar verluidt een ruzie hebben willen sussen, waarna een van de vechtersbazen zich bedreigd zou hebben gevoeld en de ex-profvoetballer neerschoot. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Op beelden die circuleren op social media is te zien dat er tumult is tijdens een ruzie en er twee schoten zijn te horen.

Aanvaller Jergé Hoefdraad begon zijn profcarrière in de jeugd bij Ajax. In 2007 maakte hij zijn debuut bij RKC Waalwijk. Daarnaast speelde hij voor Almere City, Telstar en Cambuur. In 2019 kwam hij opnieuw uit voor Almere City. Na een korte pauze zou hij volgend seizoen gaan spelen bij amateurclub De Volewijckers in Amsterdam-Noord.