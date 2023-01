Ex-profvoetballer Mendes da Silva (40) ook verdacht van omkoping

Connect on Linked in

Voormalig profvoetballer en ex-international David Mendes da Silva (40) wordt naast de invoer van drie partijen cocaïne ook verdacht van het omkopen van Schiphol-personeel en medewerkers van het containervervoerbedrijf Hamburg Süd in de Rotterdamse haven. Dat zou blijken uit gekraakte Sky ECC-gesprekken die Mendes da Silva voerde.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Da Silva deze mensen omgekocht door steekpenningen te betalen. Dit zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Rotterdam.

Verjaardagsfeest

De ex-profvoetballer met Kaapverdische roots werd op 4 augustus 2022 tijdens zijn verjaardagsfeest door de politie in Rotterdam gearresteerd op verdenking van een reeks ernstige strafbare feiten, waaronder drugshandel en witwassen. Hij wordt in eerste instantie verdacht van de invoer van drie partijen cocaïne, van in totaal 1584 kilo.

Sky ECC

Maandag werd duidelijk dat het OM hem ook vervolgt voor voorbereidingshandelingen voor de invoer van drugs. Justitie zegt te beschikken over gekraakte Sky ECC-chats waarbij Mendes da Silva zou hebben deelgenomen aan groepschats over cocaïne-invoer. Ook zou hij volgens justitie personeel op Schiphol of een bedrijf op de luchthaven geld hebben geboden in ruil voor informatie.

Inhoudelijke behandeling

Zijn advocaat vraagt de rechtbank om het voorarrest van zijn cliënt op te heffen. Hij wil dat de rechtbank in deze zaak wacht op antwoorden van de Hoge Raad of gekraakte ‘cryptotelefoons’ wel gebruikt mogen worden als bewijs. Het OM verzet zich daartegen en wil komend voorjaar beginnen met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

Zevenvoudig Oranje-international David Mendes da Silva is ex-speler bij onder meer Sparta, Ajax, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos.