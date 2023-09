Ex-profvoetballer moet 40.000 euro betalen vanwege wietkwekerij

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft maandag ex-profvoetballer Jhon van Beukering (39) uit Velp veroordeeld tot 60 uur voorwaardelijke taakstraf en het terugbetalen van 40.000 euro aan de Staat voor zijn betrokkenheid bij een wietkwekerij in Klarenbeek. Een 44-jarige medeverdachte uit Velp krijgt 40 uur voorwaardelijke taakstraf.

498 wietplanten

De politie trof in mei 2017 een wietkwekerij met 498 planten aan in een woning in Klarenbeek. Jhon van Beukering (ex-speler bij De Graafschap, NEC en Vitesse) ontkende iets met de wietkwekerij te maken te hebben. Naar eigen zeggen wist hij van niets. Wel kwam hij meerdere keren per week in de woning op visite. Ook beschikte hij over sleutels van de woning.

De rechtbank vindt zijn verklaring niet aannemelijk. Buiten de woning was al een wietgeur te ruiken en het pand was zichtbaar onbewoond. De rechtbank oordeelt dat het niet anders kan zijn dan dat hij een rol had bij het telen van wiet in die woning.

Huurder

De rol van een 44-jarige medeverdachte uit Velp was kleiner, maar is volgens de rechtbank ook onmisbaar geweest. Hij huurde het pand waar de kwekerij in is aangetroffen en stelde deze aan een ander ter beschikking. Daarmee tolereerde hij dat er een wietkwekerij in gevestigd zou worden. Om die reden veroordeelt de rechtbank hem tot medeplichtig zijn aan wietteelt.

Financieel gewin

Beide mannen krijgen vier dagen gevangenisstraf, maar hoeven niet terug naar de cel omdat ze hun straf al uitzaten in voorarrest. Volgens de rechtbank hadden de twee mannen alleen hun eigen financiële gewin voor ogen. Ze zijn wel vrijgesproken van diefstal van stroom wegens gebrek aan bewijs.

Ontnemingszaak

De rechtbank legt daarnaast voorwaardelijke taakstraffen op van respectievelijk 60 en 40 uur. Jhon van Beukering moet verder ruim 40.000 euro terugbetalen aan de Staat. Dit is het bedrag dat hij met de wietkwekerij zou hebben verdiend. De ontnemingszaak van de andere man ging niet door, omdat zijn oproeping niet juist was.

De rechtbank spreekt een 39-jarige man uit Heteren vrij van betrokkenheid bij de wietkwekerij. Volgens de rechtbank was er geen bewijs om tot een veroordeling te komen.