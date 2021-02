Ex-profvoetballer Rachid Bouaouzan verdachte in grote drugs- en witwaszaak

Connect on Linked in

Ex-profvoetballer Rachid Bouaouzan (37) is verdachte in een grote drugs- en witwaszaak rond de Rotterdamse drugsbaron Roger P., alias Piet Costa. De Marokkaans/Nederlandse Bouaouzan, die in zijn Sparta-tijd negatief in het nieuws kwam door een “horrortackle” op Go Ahead Eagles-speler Niels Kokmeijer, zit sinds eind 2020 vast. Hij staat dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam tijdens een pro-formazitting. Dat schrijft het AD.

De belangrijkste verdenking tegen Bouaouzan is het witwassen van bedragen van 75.460 en 78.800 euro in Barcelona. Volgens het AD is hij daarnaast verdacht van het smokkelen van 2.100 kilo cocaïne. De 37-jarige verdachte kwam bij de politie in beeld door gekraakte Encrochat-gesprekken.

Dubbele beenbreuk

Bouaouan speelde tussen 2003 en 2007 voor Sparta, maar haalde in december 2004 de voorpagina’s door een totaal onbesuisde overtreding op Go Ahead-Eagles-verdediger Niels Kokmeijer, die daarbij een dubbele beenbreuk opliep en op zijn 27e zijn voetbalcarrière vroegtijdig moest beëindigen. Bouaouzan werd door Sparta voor de rest van de competitie geschorst. De club verzwaarde daarmee de schorsing van tien wedstrijden die de KNVB hem oplegde.

Unicum

Daarnaast klaagde het OM Bouaouzan aan voor zware mishandeling, een unicum in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Bouaouzan werd in juli 2005 door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een taakstraf van 200 uur.

Ondertussen duurde de nasleep van de affaire-Kokmeijer voort. In juni 2006 liet Kokmeijer, in afwachting van een eis tot schadevergoeding, enige tijd beslag leggen op Sparta’s bankrekening. Op 20 november 2007 kwamen beide partijen definitief tot overeenstemming.

Disciplinaire incidenten

Nadat hij zijn carrière bij Sparta hervatte, kwam de in Rotterdam geboren Bouaouan uit voor het Engelse Wigan Athletic, waar hij in de competitie geen enkele wedstrijd speelde. In 2008 werd bij verhuurd aan NEC, maar na meerdere disciplinaire incidenten en motivatieproblemen werd hij gedurende het seizoen drie keer teruggezet naar Jong NEC, waarna hij in april 2009 weer werd teruggestuurd naar Wigan.

Daarna speelde Bouaouan bij het Zweede Helsingborgs IF en eindigde hij zijn loopbaan in 2016 in het amateurvoetbal.