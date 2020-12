“Piet Costa” nu ook verdacht van smokkel 1.200 kilo cocaïne

Connect on Linked in

Rotterdammer Roger “Piet Costa” P. (49) wordt door het OM ook verdacht van de smokkel van een partij van 1.200 kilo cocaïne in maart en april 2020. P. werd al verdacht van de smokkel van partijen coke van 1.015 en 3.776 kilo in 2015 en 2016. Dat bleek maandag tijdens een zitting in de rechtbank in Rotterdam, schrijft AD.

Naast vermeend kopstuk “Piet Costa” stonden maandag Brahim El A. (35), Hassan M. (44) en Patrick van L. (46) terecht. Zij zouden volgens justitie een ondersteunende rol hebben gehad bij de invoer van 3.776 kilo cocaïne in 2016.

De verdenkingen komen voort uit het omvangrijke Encrochat-onderzoek 26Lemont, waarbij de politie door een hack rechtstreeks mee kon lezen met berichten van criminelen.

Het OM meldde vorige week dat in het grootschalige onderzoek 26Sartell naar internationale cocaïnehandel en witwassen opnieuw vier verdachten zijn aangehouden. Hoofdverdachte in dat onderzoek is Roger “Piet Costa” P. Twee van de vier nieuwe verdachten zaten al vast omdat ze verdachte zijn in het onderzoek 26Douglasville, dat is de zaak rond de “martelcontainers”.

Piet Costa werd in juni gearresteerd in een luxe appartement in Rotterdam.