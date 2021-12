‘Ex-tbs’er pleegde drie jaar na behandeling levensdelict’

Connect on Linked in

Ex-tbs’er Zouo “Tom” A. (30), die maandag in Duitsland werd opgepakt voor een dodelijke schietpartij vorige maand in Heerlen, blijkt één van de tbs-ers te zijn die snel na de beëindiging van de behandeling in de criminaliteit terugvallen. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf. De behandeling van A. werd in 2018 beëindigd. Justitie verzette zich toen daartegen. Iets minder dan 30% van de tbs-ers pleegt binnen vijf jaar na ontslag van de tbs-maatregel opnieuw een ernstig delict.

Jeugdinstellingen

A. stak in augustus 2007 in Amstelveen een 62-jarige medewerker van een avondwinkel dood bij een overval. Hij was toen 16 jaar en had al meerdere overvallen gepleegd. Hij kreeg in 2008 drie jaar en tbs voor doodslag voor de doodslag en drie overvallen. Destijds was het oordeel van deskundigen dat hij zeer labiel was en aan een ’hoge mate van psychopathie’ leed. Hij werd bestempeld als anti-sociaal en had een alcohol- en softdrugsprobleem.

A. zat in zijn jeugd in talloze jeugdinstellingen.

Verlengen

In juni 2018 vroeg het Openbaar Ministerie aan de rechtbank om de tbs met nog een jaar te verlengen. Reclassering in Limburg en een psychiater schatten het risico laag in en adviseerden om de behandeling te beëindigen. Een psychiater concludeerde dat er wel risico zou zijn als A. zou afglijden naar het criminele circuit. De rechtbank wees de vordering van het Openbaar Ministerie af.

Heerlen

Het lijkt erop dat A. op 13 november 2021 in Heerlen een 51-jarige man doodschoot, mogelijk ging het om een ruzie om drugs. Hij zit in voorlopige hechtenis.

Uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid uit 2019 en 2020 bleek dat tbs-klinieken onder grote druk staan en dat grote investeringen nodig zijn om de balans tussen het veilig houden van de samenleving en de voorbereiding van een tbs’er op een veilige terugkeer in de maatschappij te waarborgen.