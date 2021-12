Voortvluchtige Zouo A. (30) in Duitsland opgepakt

Connect on Linked in

De voortvluchtige Zouo “Tom” A. (30) is maandagochtend in Duitsland opgepakt. Hij werd gezocht vanwege betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Heerlen op 13 november. Er was een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot zijn aanhouding zou leiden.

Waar A. in Duitsland opgepakt, is nog niet duidelijk. Zouo A. wordt door politie en justitie verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij aan de Elandstraat in Heerlen op zaterdagavond 13 november. Daarbij werd in een woning een man neergeschoten. Het slachtoffer, de bewoner van het pand, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Over de toedracht is nog niets bekend.

Na de schietpartij sloeg A. op de vlucht, hij was sindsdien spoorloos. Of een tip tot zijn arrestatie in Duitsland heeft geleid en er een beloning is uitgeloofd, is nog onbekend.

Fors strafblad

A. heeft een fors strafblad. Hij is onder meer veroordeeld voor een overval in Amstelveen in 2007 waarbij de 62-jarige Huib Krooder in zijn avondwinkel werd doodgestoken. Zouo A. was toen zestien jaar. Hij werd veroordeeld tot drie jaar celstraf en tbs voor doodslag. In juli 2007 ontsnapte A. tijdens verlof uit een jeugdinrichting.