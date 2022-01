Ex-vriendin schutter Limburgse moord nu ook verdacht

Connect on Linked in

De 61-jarige vrouw die dinsdagmorgen is gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van Limburger Andy de Heus (30) is de ex-vriendin van hoofdverdachte Ronnie S. (54). Dat schrijft L1 woensdag. De andere nieuw aangehouden verdachte is haar 34-jarige zoon. Deze week werd bekend dat het gerechtshof Den Bosch de behandeling van het hoger beroep in de zaak tegen Ronnie S. heeft uitgesteld door de arrestatie en de waarschijnlijke vervolging van twee nieuwe verdachten.

Wiet

De twee verdachten komen uit Sittard, net als Ronnie S. en slachtoffer Andy de Heus. Ronnie S. heeft heeft bekend dat hij zijn zakenpartner waarmee hij in de wiethandel zat doodschoot op 18 december 2012, en het lijk heeft weggemaakt. S. spreekt niet over anderen. Maar er zijn vier anderen in beeld bij justitie. Twee daarvan zijn nu gearresteerd.

Paula N. (61) alias “Cillie” werd op 27 januari 2016 ook al kort vastgezet en verhoord. Op 18 december 2012 is Cillie op camerabeelden van een tankstation in Echt te zien. De twee kochten daar een een sim-kaart voor een telefoon. Andy de Heus had die dag om 19.20 contact met dat nummer. Dat is het laatste levensteken van De Heus geweest. De telefoons van het slachtoffer en die van Ronnie en Cillie stonden die dag enige tijd tegelijk in verbinding met dezelfde gsm-mast.

Porta Isola

Paula N. was schoonmaakster op vakantiepark Porta Isola in Stevensweert. In één van die woningen hadden Andy de Heus en Ronnie S. een wietkwekerij. Daar is De Heus ook doodgeschoten.

Haar zoon Tony N. (34) zit nu ook vast. Hij zat al in de gevangenis van Roermond voor een andere zaak. Wat de precieze verdenkingen tegen N. en haar zoon zijn is nog niet helder.