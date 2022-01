Twee nieuwe verdachten aangehouden in Limburgs moordonderzoek

Connect on Linked in

De politie zegt dinsdagmorgen twee personen te hebben aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Andy de Heus. Het zijn een een 35-jarige man en een 61-jarige vrouw. In juni 2021 stelde het gerechtshof Den Bosch op verzoek van het Openbaar Ministerie de behandeling van de zaak tegen de 53-jarige verdachte Ronnie S. uit. Er waren aanwijzingen dat er meer mensen bij de moord betrokken zouden zijn, aldus het Openbaar Ministerie toen.

Stevensweert

De rechtbank had S. tot 17 jaar cel veroordeeld voor doodslag op Andy de Heus en voor het begraven van diens lichaam.

Op 18 december 2012 zou S. in een vakantiewoning in Stevensweert Andy de Heus hebben beschoten. Twee van de schoten troffen De Heus in het hoofd. S. heeft in de zaak een bekennende verklaring afgelegd. Hij verpakte het stoffelijk overschot in plastic en in een lijkzak waarna hij het een paar kilometer verderop heeft begraven.

De officier van justitie had voor de rechtbank levenslang tegen S. geëist.

Sittard

Het OM gaat er nu van uit dat er nog twee anderen betrokken zijn geweest. De recherche heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan en dat heeft geleid tot de nieuwe aanhoudingen. De 35-jarige verdachte komt uit Sittard en is aangehouden in de PI van Roermond.

In Sittard werd de 61-jarige vrouw aangehouden. Zij is ook in 2016 al aangehouden in de zaak. Ze werd destijds niet gedagvaard maar ze is wel altijd verdachte gebleven. Vanwege nieuwe aanwijzingen is zij nu opnieuw aangehouden.

De komende dagen zullen beide personen en eventuele getuigen worden verhoord door de recherche. In belang van het onderzoek wil de politie op dit moment verder geen mededelingen doen. De verdachten zitten in alle beperkingen, ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.