Expediteur (70) van fruit gearresteerd om cocaïnehandel

Dinsdag is een 70-jarige ondernemer uit Nieuwerkerk aan den IJssel aangehouden door rechercheurs van Dienst Infrastructuur Landelijke Eenheid op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.200 kilo cocaïne, verspreid over diverse zendingen fruit vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

De man kwam in beeld door onderschepte berichten van de encrypted communicatiedienst ANOM, waarvan in juni 2021 bekend werd gemaakt dat deze door de Amerikaanse FBI was opgezet. In oktober 2021 werd daarop onder gezag van de officier van justitie van het landelijk parket Zwolle een opsporingsonderzoek gestart.

De verdachte was expediteur en cargadoor. De politie denkt dat hij in elk geval sinds begin 2019 betrokken was bij de invoer van diverse zendingen fruit waarin totaal ruim 1.200 kilo cocaïne in werd aangetroffen. Er wordt nog onderzoek verricht naar andere cocaïnevangsten waarbij de expediteur mogelijk betrokken is.

Tijdens doorzoekingen in de woning en het bedrijfspand werd beslag gelegd op administratie, digitale gegevensdragers, diverse telefoons en een contant geldbedrag van ruim 25.000 euro. De man is na verhoor heengezonden en zal zich op later moment voor de rechtbank moeten verantwoorden.