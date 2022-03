Experiment deals in strafzaak gestopt

Connect on Linked in

Een experiment met een nieuw soort van snelrecht in een grote strafzaak tegen een criminele drugsorganisatie in Oost-Nederland is door het Openbaar Ministerie gestopt nadat de rechtbank aankondigde er niet aan mee te willen doen. Het experiment hield in dat er buiten de de rechter om deals met advocaten en verdachten zouden worden gesloten over de strafmaat en verrekening van met drugshandel behaalde winst. Zo zou in het proces grote tijdwinst kunnen worden behaald, en de werkdruk van rechters en officieren verminderen.

Geen wettelijke regeling

De Stentor schrijft dat aan het einde van een voorbereidende zitting de rechters besloten niet mee te doen. De rechtbank vindt dat het bezwaarlijk dat er nog geen wettelijke regeling voor is en dat bovendien de te verwachten tijdwinst te beperkt zou zijn omdat niet alle advocaten in de zaak mee wilden doen.

Er staan in de zaak dertien verdachten terecht voor het in wisselende samenstelling produceren en verhandelen van duizenden kilo’s synthetische drugs en deelname aan criminele organisatie en witwassen. Er zijn drugslabs gevonden in Wildervank, Deventer en Didam.

Er zijn eerder in strafzaken in Limburg en Rotterdam afspraken over snelle afhandeling van een zaak door de rechter goedgekeurd.

Niet in belang

Het was niet de bedoeling dat verdachten bij het maken van de afspraken informatie over andere verdachten gaven. De verdachten hoefden geen bekennende verklaringen af te leggen maar zouden de feiten ook niet ontkennen. De advocaten zouden niet vragen om verdere onderzoeken, en ook niet om schorsing van voorlopige hechtenis. Op zitting zouden de advocaten geen inhoudelijk verweer meer voeren en na het vonnis zouden ze niet in hoger beroep gaan. De straffen in de zaak konden uitkomen tussen vier en negen jaar cel.

De officier van justitie vertelde maandag dat hij met acht van de dertien advocaten in het proces gesprekken voerde over een deal. Vijf advocaten wilden niet meewerken. Zij denken dat het maken afspraken niet in het belang van hun cliënten is.

Op 23 mei is er weer een zitting. Vanaf halverwege maart zijn er tientallen getuigenverhoren bij de rechter-commissaris.