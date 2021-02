‘Acht mannen vast in groot onderzoek synthetische drugs in Oost-Nederland’

Tijdens een zitting voor de rechtbank in Zwolle heeft de officier van justitie aangekondigd komende week vier verdachten te zullen aanhouden van een grote criminele organisatie uit Oost-Nederland, die in synthetische drugs handelde. Volgens RTV-Oost zitten er in dat onderzoek al acht mannen vast.

De vier veronderstelde kopstukken zullen komende week worden aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij drugslabs in Groningen en het Gelderse Didam.

In Zwolle diende maandag een voorbereidende zaak tegen een Brabander die in mei vorig jaar in Zwolle een truck met 1.200 liter chemicaliën zou hebben geparkeerd. Hij dacht dat die was geladen met apaan, een stof waarmee een belangrijke grondstof voor xtc-pillen kan worden geproduceerd. In de vrachtwagen bleek uiteindelijk geen apaan te zitten. De groep was opgelicht, aldus justitie. In die zaak kwamen nog eens vier mannen in beeld, maar die zijn op vrije voeten.

De criminele organisatie waar de Brabander volgens justitie deel van uitmaakt is in beeld gekomen door ontsleutelde pgp-chats van EncroChat die de politie in handen heeft gekregen. Zo kwam de recherche terecht bij het speedlab in Didam. In die zaak zijn al vier mannen veroordeeld. Verder ontdekte de politie een drugslab in opbouw in Deventer, een lab in het Groningse Wildervank en twee opslaglocaties in Ede en Borculo.