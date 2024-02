Explosie bij auto in Schiedam en Rotterdamse woning opnieuw doelwit

Connect on Linked in

Bij een auto in Schiedam en een woning in Rotterdam hebben zaterdagavond en -nacht explosies plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. De woning aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam was de nacht ervoor ook al doelwit en werd op last van de burgemeester gesloten.

(Beeld: MediaTV)

Op de Jan Wernard van den Berghpad in Schiedam vond zaterdagavond rond 21.20 een explosie plaats bij een auto. Deze veroorzaakte lichte schade aan het voertuig. De brandweer kwam ter plaatse voor een controle. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de explosie bij de Audi en deed een politielint om het voertuig. Zondag zal er nader onderzoek plaatsvinden op de plaats delict.

Gesloten

Bij een woning aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam-Alexander vond zaterdagnacht opnieuw een explosie plaats. De schade bleef beperkt tot een gat rechtsonder aan de deur. Zaterdag werd het huis op last van burgemeester Aboutaleb gesloten en verder gebarricadeerd. Voor het pand staat een politiecamerapaal die 24/7 gemonitord wordt.

De politie heeft sporen veiliggesteld.

Reeks incidenten

Vrijdagnacht was er ook al een explosie bij dezelfde woning (foto). Volgens het Algemeen Dagblad staan de explosies in verband met een ontvoering, een andere ontploffing en een schietpartij.