‘Ontvoering staat in verband met ontploffingen en beschieting’

In Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest bij een huis waar door de politie een mobiele camera was opgesteld. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de explosie in verband staat met een ontvoering, een andere ontploffing en een schietpartij.

Brandje

De laatste ontploffing was zaterdagmorgen rond 01.00 op de Jacques Dutilhweg, in de wijk Prinsenland in Rotterdam-Oost. De voordeur van een hoekwoning werd beschadigd en er brak een brandje uit dat snel werd geblust.

Kleding van arrestatieteam

In de buurt van dat pand was op 29 januari door de politie een ontvoering verijdeld.

Die ontvoeringspoging werd gedaan rond 11.00 ’s ochtends door een groepje mannen die uitrusting van een arrestatieteam in de auto bij zich hadden. Ze hadden helmen, wapengordels en kogelwerende vesten met ‘politie’ erop. Ook hadden ze vuurwapens bij zich. De politie Rotterdam zegt er rekening mee te houden dat de opgepakte verdachten iemand wilden ontvoeren.

Naakt

Dat was overigens al de derde ontvoeringszaak in Rotterdam in een paar weken. Half januari is er een jongeman meegenomen die naakt en gewond werd achtergelaten in het centrum. Eind januari werd een 71-jarige man op de Zoutziederstraat in Rotterdam in een busje getrokken. De politie denkt dat die man een onschuldig slachtoffer is in een crimineel conflict waar een van zijn zoons bij betrokken is. Afgelopen weekend is hij vrijgelaten.

Cocaïnewasserij

Volgens het Algemeen Dagblad zijn er twee verdachten voor de ontvoeringen gearresteerd. Een van hen is Joey M. (35), die nog niet zo lang op vrije voeten was nadat hij in augustus vorig jaar werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een cocaïnewasserij in Heinenoord.

Er zouden in het conflict mensen uit de omgeving van het vermeende doelwit worden bedreigd. Een bepaald pand wordt door de Rotterdamse politie extra in de gaten gehouden. Toch ontplofte daar begin februari een explosief.

Schiedammers

In Rotterdam-Crooswijk werd een woning beschoten. In de buurt is een auto aangehouden met daarin een vuurwapen en vijf Schiedammers van 23, 21, 20, 35 en 19 jaar.

De explosie op de Jacques Dutilhweg van dit weekend is het vierde incident is de reeks.