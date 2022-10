Explosie bij flat in Amsterdam-Zuidoost en woning in Jordaan

Connect on Linked in

In Amsterdam zijn zondagnacht explosieven afgegaan bij een woning in de Jordaan en een flat in de Bijlmer. Niemand raakte gewond, wel is er flinke schade ontstaan. Over een eventueel verband tussen de twee explosies is niets bekend.

(Beeld Laurierstraat: PlaatsDelict TV)

Bij een voordeur van een woning in de Laurierstraat in de Jordaan vond omstreeks 00.45 een explosie plaats. Daarbij liepen de woning en een vlakbij geparkeerde auto schade op. De straat lag bezaaid met glas.

Drie uur later vond rond 03.45 een explosie plaats bij flat Gooioord in Amsterdam-Zuidoost. Door de explosie ontstond flinke schade aan de gevel en de lift.

Uit onderzoek moet blijken waardoor de explosies zijn veroorzaakt. De ontploffingen worden onderzocht door twee rechercheteams die sinds augustus zijn geformeerd naar aanleiding van de vele plofkraken en explosies in Amsterdam.