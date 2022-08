Speciale rechercheteams in Amsterdam voor explosies en plofkraken

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam heeft twee rechercheteams opgetuigd, om tot een oplossing te komen voor de meerdere explosies en plofkraken die de hoofdstad de laatste weken troffen.

Foto: de schade door een aanslag bij The Harbour Club in Amsterdam

Samenhang

De Amsterdamse recherche zegt vooral de samenhang tussen de afzonderlijke zaken te gaan onderzoeken. Ze maakte dat donderdagmorgen bekend.

Impact

Het gaat om verschillende explosies die de laatste weken in de stad plaatsvonden, maar ook om de plofkraken bij pinautomaten. De politie is vooral bezorgd om de impact van explosies bij die automaten, omdat daar ook mensen boven en omheen wonen. ‘Het is een wonder dat het tot nu toe alleen bij materiële schade is gebleven, ook bij de andere explosies was de gevaarzetting fors. Mensen stonden angstig op straat, bezorgd over wat er met hun huis ging gebeuren.’

Geweld

De politie heeft twee rechercheteams geformeerd, om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor de explosies, om zo het geweld te kunnen stoppen. Ze merkt op dat plofkraken over het algemeen ook zinloos zijn, omdat door speciale veiligheidsmaatregelen de buit vaak waardeloos is.

Overigens daalt het aantal plofkraken de laatste jaren in Nederland.

Vetes

De politie in Amsterdam ziet twee oorzaken voor de explosies op straat. ‘Het uitvechten van conflicten in het drugsmilieu, of om persoonlijke vetes.’ Ze vraagt getuigen die meer weten over de zaken, naar de politie te stappen.