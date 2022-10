Explosie bij restaurant in Amsterdam-Osdorp waarnaast eerder plofkraak was

Print This Post

De pui van een restaurant aan de Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp is zondagnacht vernield door een explosie. Rond 02.30 kwam de eerste melding van de explosie binnen bij de politie. Buurtbewoners melden aan AT5 dat het explosief via de brievenbus van het pand naar binnen werd gegooid.

Bij de explosie raakte niemand gewond. Buurtbewoners dachten in eerste instantie dat het om een plofkraak ging. Het doelwit is het restaurant Ahlan dat komende donderdag open zou gaan.

Plofkraak

In juli vond op een geldautomaat in een naastgelegen tabakszaak nog een plofkraak plaats. Die veroorzaakte veel schade. Bij de explosie werden ook de ramen vernield van het pand waar nu het nieuwe restaurant gevestigd is.

De omgeving van het restaurant is door de politie afgezet voor sporenonderzoek.

Er zijn geen arrestaties verricht. De politie doet onderzoek naar het motief voor de explosie.