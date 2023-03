‘Explosie bij voordeur veroordeelde Antwerpse crimineel’

Connect on Linked in

Bij een explosie in Antwerpen is een aantal woningen beschadigd. De aanslag leek bedoeld op het huis van een veroordeelde drugscrimineel.

Knal

In de nacht van woensdag op donderdag was er in de Antwerpse wijk Borgerhout een luide knal te horen. Een pand raakte door een explosie zwaar beschadigd. Ook vijf andere huizen in de Kortrijkstraat liepen glasschade en beschadigingen op, net als twee geparkeerde auto’s.

Doelwit

Het Algemeen Dagblad meldt dat het doelwit van de aanslag Bilal B. zou zijn, een man die in 2023 werd veroordeeld tot zeven jaar cel, voor de aanslag op een pasta-restaurant in Deurne. Het is zijn voordeur die er bij de aanslag woensdagnacht uit werd geblazen. Op een foto in de krant zou Bilal B. te zien zijn, zitten voor zijn huis, na de explosie.

Het restaurant The Pasta House aan de Turnhoutsebaan was eigendom van Ali O., een concurrent in het Antwerpse drugsmilieu. Na de aanslag kregen tien verdachten hiervoor gevangenisstraffen, aldus de Belgische krant Het Laatste Nieuws.