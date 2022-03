Eigenaar beschoten restaurant 7 jaar cel in voor grootschalige cocaïne-import

Connect on Linked in

De correctionele rechtbank heeft Ali O. (“Freaks”), eigenaar van het beschoten restaurant The Pasta House in Antwerpen, veroordeeld tot zeven jaar celstraf wegens grootschalige cocaïne-import. O stond samen met 22 medeverdachten terecht voor negen uithaalpogingen in de Antwerpse haven. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen.

1.700 kilo cocaïne

Ali O. speelde een centrale rol in het strafonderzoek. Hij had naast The Pasta House in Deurne (Antwerpen) ook een bedrijf waarmee hij actief was als transporteur in de haven. Een van zijn chauffeurs werd tijdens het onderzoek betrapt met een partij van 1.700 kilo cocaïne, die hij net had opgehaald in de Antwerpse haven. O. zou ook enkele loodsen ter beschikking hebben gesteld aan criminelen die als ‘uithalers’ fungeerden.

Celstraffen

Ali O. krijgt zeven jaar celstraf. De eis tegen hem was vijf jaar. Ook chauffeur Said K. krijgt zeven jaar cel met daarnaast 32.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 120.000 euro aan crimineel geld. De andere verdachten kregen celstraffen van vier tot vijf jaar.

Beschieting

Bij de rechtbank loopt nog een andere strafzaak tegen een groep verdachten die op 28 augustus 2020 een aanslag pleegden op The Pasta House aan de Turnhoutsebaan in Deurne, de eetzaak van Ali O. De leegstaande pastabar werd vijf keer geraakt. De Antilliaanse Schiedammer Meraldo P. (30), die tegenwoordig in Wuustwezel woont, wordt door justitie gelinkt aan die beschieting.