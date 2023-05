Explosie bij wisselkantoor in Rotterdam waar eerder inval was

Connect on Linked in

Bij het geldwisselkantoor Suri-Change aan de Westkruiskade in Rotterdam is zondagnacht rond 05.00 een explosie geweest. Deze veroorzaakte schade aan de onderkant van een deur. Er raakte niemand gewond. Deze week waren er al vier explosies bij filialen van hetzelfde bedrijf in Amsterdam.

(Beeld: Media-TV)

De explosie van vannacht is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De politie heeft de plaats delict afgezet en het Team Explosieven Veiligheid kwam ter plaatse voor onderzoek.

Capuchon

Een verdachte die donker gekleed was en een capuchon op had, is weggerend in de richting van de Batavierenstraat. Voor de deur van het pand staat een camera van stadstoezicht.

Beschieting en inval

In januari was een filiaal van het wisselkantoor op de Dordtselaan ook al met een explosief bestookt en beschoten. Bij het pand waar de explosie van vannacht plaatsvond, deed de politie in maart een inval op verdenking van witwassen. Er werden toen vijf mannen van 45, 49, 53, 54 en 73 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij ondergronds bankieren en witwassen.

Surinaamse familie

Suri-Change richt zich van oudsher vooral op moneytransfers tussen Suriname en Nederland. Het wordt gerund door leden van de Surinaamse familie M.. In het onderzoek naar drugshandel door de voormalige Surinaamse president Desi Bouterse, in de jaren negentig, was een familielid een van de verdachten. Hij had in Rotterdam een wisselkantoor annex goudhandel.