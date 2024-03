Explosie bij woning in Eindhoven

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Elzentlaan in Eindhoven heeft zaterdagnacht rond 03.00 een explosie plaatsgevonden. Niemand raakte gewond.

Door de explosie raakte er een fiets beschadigd en werd een stuk gras weggeslagen in de voortuin. Toen agenten arriveerden op de locatie troffen zij geen verdachte(n) meer aan. De woning is afgezet en er is een plaats delict gemaakt.

De politie doet onderzoek naar de explosie en zoekt getuigen. Ook meldt ze op zoek te zijn naar camerabeelden en/of dashcambeelden.

Villa

Omroep Brabant schrijft dat de explosie plaatsvond bij een villa aan de Elzentlaan en dat de ontploffing plaatsvond toen de bewoners thuis waren. Over een aanleiding voor de ontploffing is niets bekend.

Eerdere incidenten

In de nacht van donderdag op vrijdag vonden in een paar uur tijd ook al twee explosies plaats in de regio Eindhoven: bij een woning in Best en bij een huis in Eindhoven.