Explosie bij woning in Lelystad

Bij een woning aan de Harderwijkstraat in Lelystad is zaterdagnacht rond 01.50 een explosief afgegaan. Door de ontploffing raakte de voordeur beschadigd, niemand raakte gewond.

Brandje

Door de explosie ontstond een brandje, dat snel geblust kon worden. De politie startte direct een onderzoek naar de explosie. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De politie meldt op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden.

Eerdere incidenten

De afgelopen maanden vonden er meer explosies plaats in Lelystad. Eind februari was er een aanslag bij een woning aan de Hollands Diepstraat. In april ging er een explosief af bij een woning aan de Jol. Op 1 mei ging er een vuurwerkbom af bij een woning op de Galjoen, enkele dagen later ging er een nieuwe vuurwerkbom af bij hetzelfde (inmiddels gesloten) pand. Bijna twee weken geleden was er een schietpartij in een winkelcentrum aan de Kamp 42.