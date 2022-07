‘Explosie bij woning vriendin Klaas Otto in Den Bosch’

Connect on Linked in

In Den Bosch is voor de tweede keer binnen een week tijd ’s nachts een explosie geweest bij een woning in de wijk Maaspoort, in het noorden van de stad. Dinsdagnacht raakte een huis aan de Goedenrade zwaar beschadigd door een explosie, vannacht ging er rond 01.15 een explosief af aan de nabijgelegen Stapelen.

Volgens Omroep Brabant vond de aanslag van zaterdagnacht plaats bij de woning van Grada K., de vriendin van voormalig No Surrender-kopstuk Klaas Otto. Hij zou regelmatig in de woning zijn gesignaleerd. Niemand raakte gewond.

‘Vergisaanslag’

Dinsdagnacht vond een explosie plaats bij een woning aan de Goedenrade, waar een gezin lag te slapen. Ook toen raakte niemand gewond, maar de woning raakte wel flink beschadigd. Het ging volgens de politie vermoedelijk om een vergisaanslag omdat ook toen de woning van Grada K. het daadwerkelijke doelwit zou zijn, maar de dader(s) zich vergist zouden hebben.

Volgens Omroep Brabant hebben beide woningen dezelfde huisnummers, maar liggen ze op enkele honderden meters van elkaar vandaan.

Het is nog niet duidelijk om wat voor explosief het gaat. De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen onderzoek. Omliggende woningen zijn niet geëvacueerd.

Beschoten

De woning aan de Stapelen werd in maart 2017 al eens beschoten met een automatisch wapen. In een raam, beveiligd met een rolluik, werden twaalf kogelgaten aangetroffen. Niemand raakte gewond. Wie verantwoordelijk was voor de beschieting bleef onduidelijk. In de woning woonde destijds de ex-man van Grada K., die eerder in verband werd gebracht met synthetische drugs en wietteelt. Hij werd in 2019 veroordeeld tot 20 maanden cel in een grote witwaszaak samen met K. die een taakstraf van 240 uur kreeg.