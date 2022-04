Opnieuw geweld in bij woonhuis in Amsterdam-Noord (UPDATE)

Connect on Linked in

In Amsterdam-Noord is vrijdagavond een explosie geweest. Bij een woning aan de Diopter is een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond, maar deuren en ramen bij de woning werden vernield. Er zijn ook geparkeerde auto’s beschadigd. Er zijn dit jaar verschillende incidenten geweest bij woningen in het stadsdeel.

Woonboot

Er is op de Diopter een explosievenverkenner van de politie ter plaatse geweest. Wat de aard van het explosief is geweest is nog in onderzoek. De explosie was rond 22.30.

De recherche doet momenteel ook onderzoek naar de beschieting van een woonboot aan de Bongerdkade in Amsterdam-Noord. In de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 april kreeg de politie rond 03.00 de melding dat er zou zijn geschoten op een woonboot. Gealarmeerde agenten zagen meerdere kogelinslagen. De mensen op de boot bleven ongedeerd.

Verdachte

Begin april was er in Amsterdam-Noord een explosie bij een woning aan de Bankwerkerij. Eind maart werd een man aangehouden die wordt verdacht van het beschieten van een woning in Amsterdam-Noord. Die woning werd in januari op twee nachten beschoten.